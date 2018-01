Brasil e EUA assinam cooperação em Copa e Olimpíada

Brasília - Brasil e Estados Unidos assinaram na manhã deste sábado, 19, memorando de entendimento para cooperação na organização da Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, e da Copa do Mundo de 2014. As obras de infraestrutura dos dois eventos desportivos são algumas das áreas que mais despertaram interesse dos americanos no Brasil, mas o memorando deixa claro que não existe um compromisso, não gera direitos ou obrigações entre os dois países.

Veja também:

Obama deve mesmo apoiar Brasil no Conselho de Segurança da ONU

Brasil e EUA assinam acordo econômico

Governos assinam acordo para transporte aéreo

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em visita simbólica, Obama quebra inércia bilateral de oito anos

Americano chega para 'recomeçar' relação

Irã segue tema incômodo no diálogo entre Brasil e Estados Unidos

ESPECIAL - O Tour político e turístico de Obama

O memorando prevê a cooperação e troca de experiências com visitas de planejamento a cidades que sediaram recentemente eventos semelhantes, consultas entre os governos e, principalmente, missões de comércio e exposições comerciais no Brasil e nos Estados Unidos e promoção de parcerias público-privadas para obras e outros empreendimentos.

O texto estabelece, ainda, que os Estados Unidos oferecerão capacitação e treinamento para pessoas de baixa renda tentarem se beneficiar dos dois eventos e também programas de ensino de inglês.

De olho no crescimento da economia brasileira, os americanos chegam para essa visita com interesses específicos nas obras da Copa e da Olimpíada e também na exploração do pré-sal. A intenção de Barack Obama, já declarada publicamente, é aumentar o comércio e o investimento na América Latina para impulsionar a economia e a criação de empregos nos Estados Unidos.