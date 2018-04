Brasil e Espanha fecham parceria em ajuda humanitária Depois de três meses de negociação, Brasil e Espanha consumaram a parceria para a prestação de ajuda humanitária a Cuba, Haiti e Honduras, países devastados por três furações em 2008. Trata-se do primeiro caso de cooperação conjunta de Madri e Brasília em terceiros países - uma das alternativas para o aprofundamento das relações bilaterais, que foram afetadas no ano passado pela onda de deportação de brasileiros por autoridades de migração espanholas. Anunciado com entusiasmo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua última visita a Havana, no final de outubro do ano passado, a assistência conjunta do Brasil e da Espanha se resume à doação brasileira de 44,4 mil toneladas de arroz, de 1.105 toneladas de leite em pó e de 4,5 toneladas de sementes de frutas, verduras e legumes. Os custos de transporte marítimo e da distribuição das mercadorias aos três países beneficiados serão cobertos pelo governo espanhol.