Brasil é condenado por Corte Interamericana de Direitos Humanos Familiares de uma vítima de abuso de direitos humanos venceram pela primeira vez um caso contra o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada na Costa Rica. O caso diz respeito à morte do cearense Damião Ximenes, em novembro de 1999, enquanto estava internado na Casa de Repouso Guararapes, uma instituição psiquiátrica à época filiada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Damião morreu quatro dias depois de ser internado na clínica, que fica a 200 km de Fortaleza. Embora o laudo do Instituto Médico Legal - redigido pelo mesmo médico que trabalhava na Casa de Repouso - apontasse "causa (de morte) indeterminada", Damião apresentava marcas de tortura e maus-tratos. Em mais de 80 páginas de justificativas, a Corte decidiu que o país violou a Convenção Americana de Direitos Humanos em quatro artigos. A sentença determina que o país a investigue os responsáveis pela morte de Damião e realize programas de capacitação para profissionais de atendimento psiquiátrico, além de elevar o valor da indenização aos familiares. O tribunal enfatizou que é a primeira vez que julga a "violação dos direitos de uma pessoa portadora de deficiência mental". De Ipoeiras, no interior do Ceará, a irmã de Damião, a contadora Irene, aplaudiu a decisão, mas lamentou que tenha sido necessário recorrer a um órgão internacional para conseguir as reparações pelo caso. "Fomos à corte porque no Brasil um crime cometido por um manicômio nunca seria julgado", disse ela à BBC Brasil. "O do meu irmão seria apenas mais um." Notificada nesta madrugada, a Secretaria Especial de Direitos Humanos ainda não se pronunciou sobre a sentença. Caso O caso se tornou notório no Ceará por conta da pressão de grupos de direitos humanos e da imprensa local à época em que ocorreu. No dia 1º de outubro de 1999, Damião foi levado por sua mãe, Albertina, à Casa de Repouso Guararapes. Ela temia pelas crises do filho, que também sofria de epilepsia. Na segunda-feira seguinte, Albertina voltou à clínica, mas teve a notícia de que o paciente "não estava em condições de receber visitas". Segundo a irmã de Damião, Irene, a mãe resolveu entrar à força. Lá, encontrou o filho "amarrado, com as roupas rasgadas, sangrando, coberto de hematomas e andando com dificuldades", relata Irene. Caído aos pés da mãe, Damião teria dito: "Polícia, polícia?" "Vendo o filho naquele estado, Albertina solicitou aos funcionários que o levassem para tomar um banho, indo em seguida procurar por um médico que pudesse atendê-lo na clínica", relata o processo encaminhado à Corte pela Organização não-Governamental Justiça Global, que representou a família. "Encontrou finalmente o Dr. Francisco Ivo de Vasconcelos - diretor da Casa de Repouso Guararapes e legista do IML de Sobral - que se limitou a prescrever alguns remédios, sem sequer examiná-lo." Sem opção, a mãe voltou à sua casa, no município de Varjota, a 70 km de Sobral. Mal chegou, foi chamada de volta à clínica. Lá, descobriu que o filho havia morrido. A morte de Damião foi atribuída a "parada cardiorrespiratória" e "causa indeterminada" pelo mesmo médico que assinou os laudos da instituição psiquiátrica e do IML, respectivamente. Indignada, a família procurou grupos de direitos humanos e a comissão de direitos humanos da Assembléia Legislativa do Ceará. Em julho de 2000, a pressão da opinião pública levou a uma intervenção de 120 dias na Casa de Repouso Guararapes, que foi fechada. Responsabilidades O processo que chegou à Corte acusou o Brasil de violar quatro artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos: o 4º (direito à vida), o 5º (direito à integridade física), o 8º (direito às garantias judiciais) e o 9º (direito à proteção judicial). Ao longo do processo, o Brasil reconheceu que havia violado os dois primeiros artigos, mas afirmava que havia tomado providências para melhorar a fiscalização e o credenciamento de instituições psiquiátricas no país. Por meio de convênio com o governo do Estado do Ceará, ofereceu-se à mãe de Damião uma pensão vitalícia no valor de um salário mínimo, que foi recusada pela família. "Consideramos que este é um valor insignificante, que não cobriria nem as despesas de sete anos com o caso", disse Irene. Os valores foram elevados pela decisão da Corte Interamericana. O Brasil argumentou ainda que processos individuais tramitam contra os funcionários e proprietários da clínica na Justiça estadual. Este ponto de vista vinha sendo questionado pela defesa da ONG Justiça Global, que destacou a lentidão dos trâmites judiciais, seis anos após a morte de Damião. ?Decisão histórica? A diretora da organização, Sandra Carvalho, disse que a decisão é "histórica". "(A decisão) é uma referência para a proteção dos direitos humanos e, em particular, dos pacientes psiquiátricos. O Brasil tem agora a oportunidade de mostrar que quer combater violações (deste tipo)", disse a diretora-executiva. Em voto separado, o juiz brasileiro Antonio Cançado Trindade criticou a legislação brasileira de direitos humanos, e em particular uma mudança constitucional realizada em 2004, que dificultou a aprovação no Congresso de tratados internacionais na área. É a primeira vez que um caso de abuso de direitos humanos no Brasil é julgado na Corte Interamericana da Organização dos Estados Americanos (OEA). Apenas há oito anos o país aceita a competência do órgão para julgar casos de direitos humanos. Foi um dos últimos no continente. No Peru, que aceita a Corte desde 1981, e na Colômbia, que acata as decisões do órgão desde 1985, as sentenças têm ajudado a criar uma legislação no campo dos direitos humanos. Uma série de sentenças condenatórias ao Estado peruano durante o regime do presidente Alberto Fujimori tem sido especialmente apontada como um marco na luta pelos direitos humanos dentro do país.