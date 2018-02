Brasil e Colômbia preparam ação antitráfico na fronteira

A previsão é de que operação entre Brasil e Colômbia seja desencadeada a partir do mês que vem, assim que for assinado o acordo que foi costurado durante a visita à Colômbia do ministro da Defesa, Nelson Jobim, no mês passado. A ideia dos dois governos é que, nos 1.644 quilômetros de fronteiras entre os dois países, as suas Forças Armadas acompanhariam a movimentação dos traficantes conjuntamente com seus sistemas de vigilância integrado.

Caso os traficantes cruzem para o vizinho, este daria prosseguimento à operação, assumindo a sua captura. Desta forma, Brasil e Colômbia pretendem tentar reduzir a transformação da região em entreposto comercial de tráfico de drogas.

O governo brasileiro está preocupado porque, com a atuação das polícias mexicana e norte-americana nas fronteiras do México com os Estados Unidos, os barões da droga se viram obrigados a mudar de rota e passaram a procurar a Colômbia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.