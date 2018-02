Brasil e Argentina vão criar comissão para comércio Os governos do Brasil e da Argentina decidiram criar uma comissão especial para estudar e propor medidas de promoção comercial conjunta, informaram hoje o ministro brasileiro de Relações Exteriores, Antonio Patriota, e seu colega argentino, Héctor Timerman. Em entrevista coletiva à imprensa na Casa Rosada, após reunião com a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, Patriota detalhou que haverá uma nova ênfase na promoção de exportações para terceiros países. "Pude reunir-me com quase todo o gabinete argentino e coincidimos em que a Argentina e o Brasil vivem um momento histórico excelente e com uma grande oportunidade de aprofundar a integração", disse.