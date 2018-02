Brasil e Argentina contam com aliança indestrutível, diz chanceler

BUENOS AIRES - O chanceler argentino Héctor Timerman declarou que "a aliança entre o Brasil e a Argentina é indestrutível". Segundo ele, esta situação "marca a estabilidade da América do Sul". As declarações do chanceler foram realizadas no domingo à noite durante o programa "6,7,8", do estatal canal "TV Pública". Segundo Timerman, durante o século dezenove, forças políticas que não identificou "tentavam manter a rivalidade entre a Argentina e o Brasil para não gerar unidade".

Mas, segundo ele, os dois países "agora vão na direção da unidade". O chanceler ressaltou que o Brasil e a Argentina "irão pelo mundo para vender produtos argentinos e brasileiros juntos". Além disso, afirmou que os dois países estão construindo, de forma conjunta, reatores nucleares, além de realizar reformas educativas que possam ser complementares.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As declarações de Timerman foram realizadas poucas horas antes do desembarque em Buenos Aires da presidente Dilma Rousseff. A presidente chegaria na base aérea do aeroporto metropolitano Jorge Newbery (também chamado de "Aeroparque") às 11:00 (12:00 horário de Brasília). A presidente Dilma ficará na capital argentina ao redor de cinco horas.

Twitterman

Timerman foi apelidado de "twitterman", em alusão ao twitter, a rede mundial de microblogging da qual o chanceler argentino é um intenso usuário. Timerman costuma usar o twitter para desferir críticas contra a mídia, a oposição, anunciar inaugurações de obras da presidente Cristina e, ocasionalmente, para emitir opiniões sobre relações exteriores.