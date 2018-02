Brasil e Angola assinam acordo que amplia visto

Apesar de Angola ser chefiada pelo presidente José Eduardo dos Santos, que está no poder desde 21 de setembro de 1979, Dilma disse em seu discurso, após reunião bilateral com ele, que "Brasil e Angola são atores importantes no processo de democratização das relações internacionais". Defendeu ainda que "a África e a América Latina precisam estar melhor representadas nos processos decisórios globais, que necessitam de mais legitimidade", oferecendo o apoio brasileiro à candidatura de Angola ao Conselho de Segurança da ONU para o biênio 2015-2017. "Estou certa de que Angola poderá oferecer um olhar atento e alternativas equilibradas aos atuais desafios à paz e à segurança internacionais", afirmou Dilma. O presidente Santos agradeceu, e afirmou que aprovava a candidatura do Brasil a ser sede da Conferência internacional dos Direitos Humanos.

Ainda em sua fala, Dilma, depois de salientar que "Brasil e Angola são países irmãos ligados por laços linguísticos, étnicos e históricos", destacou que espera que "os investimentos dos empresários angolanos no Brasil venham a crescer". Depois de lembrar que "o Brasil quer continuar participando do desenvolvimento de Angola", por meio de diversas empresas de infraestrutura viária e energética, falou da importância do "papel do BNDES conceder crédito às exportações de bens e serviços a Angola, renovados este mês". Já o presidente de Angola, agradeceu, em seu discurso, "a ampliação das facilidades de crédito para financiar exportações de empresas brasileiras para Angola".