Brasil doa 19,4 mil toneladas de arroz para Cuba A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) retomou hoje o carregamento de arroz que será doado pelo Brasil para Cuba. Um lote de 19,4 mil toneladas foi embarcado hoje no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A doação do cereal à população cubana foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após as catástrofes climáticas ocorridas na América Central, no final do ano passado. Além do alimento, serão embarcados 330 mil sacos para empacotamento, segundo informações da assessoria de imprensa da estatal. O envio dos produtos está previsto na Medida Provisória (MP) 444, do ano passado, e faz parte do programa de ajuda humanitária internacional, do qual o Brasil participa. O ato do governo chamou a atenção da comunidade internacional e trouxe o apoio da Espanha, que disponibilizou um navio para transportar o arroz. Trata-se do primeiro caso de cooperação conjunta de Madri e Brasília em terceiros países - uma das alternativas para o aprofundamento das relações bilaterais, que foram afetadas no ano passado pela onda de deportação de brasileiros por autoridades de migração espanholas. A operação também contempla o Haiti, Jamaica e Honduras. No total, serão enviadas 45 mil toneladas de arroz, 2,5 toneladas de sementes de hortaliças e 2 toneladas de sementes de feijão. O transporte será feito em três etapas. O primeiro embarque foi feito no final do ano passado em navio de guerra do governo brasileiro, com 900 toneladas de leite em pó e 600 toneladas de arroz. A operação será complementada nas próximas semanas com uma última remessa, também em navio espanhol. Para o Haiti seguirão 15 mil toneladas de arroz, 400 toneladas de leite em pó e 350 quilos de sementes. Honduras receberá 10 mil toneladas de arroz, 300 toneladas de leite em pó e 150 quilos de sementes de hortaliças. Ainda seguirá para Cuba um restante de 405 toneladas de leite em pó, mais 2 toneladas de sementes de hortaliças e 2 toneladas de sementes de feijão.