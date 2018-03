Brasil divulga produtos dos EUA com sobretaxas de US$ 560 mi

O Ministério da Indústria e Comércio divulgou, nesta segunda-feira, uma lista de produtos importados dos Estados Unidos que terão de pagar sobretaxas de cerca de US$ 560 milhões para entrar no mercado brasileiro.

Com cerca de 50 itens, a lista inclui desde artigos de uso pessoal, como escovas de dente, xampus e batons, até produtos de linha branca, como freezers e fogões. As tarifas variam de 12% a 100% e devem entrar em vigor no prazo de 30 dias.

A medida brasileira é uma retaliação comercial aos subsídios pagos pelos Estados Unidos aos seus produtores de algodão.

No ano passado, depois de sete anos de disputa, a Organização Mundial do Comércio (OMC) autorizou o Brasil a definir sobretaxas a uma lista de produtos e serviços americanos num total de US$ 800 milhões.

Nesta primeira fase, o governo brasileiro definiu apenas a lista de produtos anunciada nesta segunda-feira, que terão tarifas no valor aproximado de US$ 560 milhões.

Os outros US$ 240 milhões foram reservados pelo Ministério da Indústria e Comércio, que estuda aplicar esse montante na área de propriedade intelectual, sobretudo em quebra de patentes.

Acordo

Apesar da aprovação das sanções e da divulgação da lista de produtos, o Itamaraty - que participa diretamente das negociações com o Departamento de Comércio americano - diz que o Brasil "ainda está aberto" a um acordo com os americanos que evite as retaliações.

Durante visita ao Brasil na quinta-feira, a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, disse que os Estados Unidos enviariam dois oficiais a Brasília, nesta semana, para discutir a possibilidade de um acordo.

O chanceler Celso Amorim disse recentemente que um acordo será viável quando o governo americano apresentar uma contraproposta que gere compensações na área em disputa, no caso, o algodão.

