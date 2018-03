Brasil deveria apoiar revolução no Irã, diz ativista

"O governo brasileiro deveria apoiar os direitos humanos e a revolução no Irã", disse Mina. "O Brasil deveria defender o futuro do Irã, não esse regime. Queremos um Estado laico, equidade entre homens e mulheres, liberdade de expressão." Antes de se encontrar com Marco Aurélio, Mina conversou com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário.

Em março, a representação do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) votou em favor de uma proposta, patrocinada por EUA e Europa, que determina o envio de um relator independente para investigar a situação das garantias individuais no Irã. O gesto foi visto como uma importante mudança na diplomacia brasileira na questão.

No ano passado, Lula disse que não apelaria ao presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, para impedir o apedrejamento de Sakineh. O petista chegou a afirmar que haveria "avacalhação" caso fossem atendidas solicitações desse tipo a cada indignação internacional.

Para Mina, há diferenças entre Lula e Dilma na questão do Irã. "A presidente Rousseff já disse que o apedrejamento é uma barbárie, isso é muito importante, antes não ouvíamos nada de Lula. Foi um começo muito bom, Dilma é mulher e foi presa", disse a ativista, ressaltando que deseja que o governo brasileiro corte os laços diplomáticos com Teerã. A ativista também defendeu o fechamento da embaixada iraniana no País, considerada por ela um "centro de terror".