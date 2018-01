Brasil considera detenção de Miranda uma decisão 'injustificável'

LONDRES - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, conversará ainda nesta segunda-feira, 19, com o secretário responsável pela diplomacia da Grã-Bretanha, William Hague. O tema será a detenção de David Miranda, companheiro do repórter do jornal inglês The Guardian Glenn Greenwald, responsável pela série de reportagens que revelou procedimentos de espionagem das autoridades americanas.

Segundo a chancelaria brasileira, Patriota vai reafirmar ao responsável pela diplomacia britânica que o Brasil considerou a detenção do brasileiro uma decisão "injustificável". O ministro vai reforçar o conteúdo da nota divulgada no domingo 18, pelo Itamaraty, dizendo que não há acusações contra Miranda que pudessem legitimar a decisão das autoridades inglesas.

O brasileiro foi interrogado e ficou detido por nove horas no aeroporto de Heathrow, em Londres, quando fazia uma conexão entre Berlim e o Rio de Janeiro.

Após ser liberado pelos policiais da Scotland Yard, David Miranda, de 28 anos, embarcou em outro voo na noite de domingo e desembarcou na manhã desta segunda-feira no Aeroporto Internacional do Galeão - Tom Jobim, no Rio de Janeiro.