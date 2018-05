Brasil confirma decisão de comprar 36 caças franceses O declaração final do encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Nicolas Sarkozy, da França, ocorrido hoje no Palácio da Alvorada, antecipa a decisão do governo brasileiro de adquirir 36 caças de combate Rafale, da empresa francesa Dassault. "Levando em conta a amplitude das transferências de tecnologia propostas e das garantias oferecidas pela parte francesa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a decisão da parte brasileira de entrar em negociações com o GIE Rafale para a aquisição de 36 aviões de combate", diz o comunicado. No documento, Lula e Sarkozy expressam a decisão de fazer do Brasil e da França parceiros estratégicos também no campo aeronáutico.