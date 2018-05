Brasil cansou da polarização PT-PSDB, diz economista

"O governo Dilma frustrou as chances de avanços", acusou o economista ao falar sobre os "paradoxos" do atual governo. Gianetti disse que o atual governo "arrebentou" as duas principais estatais do País (Petrobras e Eletrobras) e que Dilma concluirá seu mandato com juros mais elevados do que quando recebeu o governo, em 2011. Gianetti comparou o atual crescimento econômico aos de Floriano Peixoto e Fernando Collor.

O ato "político-cultural" acontece na tarde desta segunda com discursos de militantes do PSB e da Rede. A deputada Luiza Erundina (PSB-SP) disse que a sociedade manifesta sua insatisfação com a forma como os partidos vem procedendo na política. "Esperam de nós a construção de uma nova cultura política", afirmou.

O presidente de honra do PSB, o escritor Ariano Suassuna, disse esperar que o Brasil dê a ele a alegria de tornar Campos presidente. "Sei que Marina vai ajudar muito", comentou. O escritor fez um apelo para que a militância ajude a mostrar "quem é Eduardo Campos". "Ele sabe o que faz. Ele diz e ele cumpre. E é disso que a gente está precisando", concluiu.