Brasil bate recorde em processo contra jornalistas Depois de constatar que há hoje 3.133 processos na Justiça brasileira, envolvendo grandes empresas de comunicação onde trabalham 3.327 jornalistas - ou seja, quase um processo por profissional empregado -, uma ONG inglesa acredita ter descoberto um recorde mundial: em nenhum outro país do planeta o jornalista é tão cobrado na Justiça, pelo que escreve, quanto no Brasil. A ONG é a Article 19 - nome tirado do artigo da Carta das Nações Unidas que trata da liberdade de expressão. Seus números foram baseados em uma pesquisa feita pelo site Consultor Jurídico, que investigou as relações entre a Justiça e cinco grandes empresas - Grupo Estado, Grupo Abril, Grupo Folha, Organizações Globo e Editora Três. O levantamento revela que o valor médio das indenizações saltou de R$ 20 mil para R$ 80 mil, nos últimos quatro anos - mas ressalta que os jornais e jornalistas são inocentados em 80% dos casos. "Assistimos a uma explosão no ritmo desses processos a partir de 1993", afirma Márcio Chaer, editor do Consultor Jurídico. Naquele ano chegaram ao Superior Tribunal de Justiça 28 processos, cerca de dois por ano. Em 2007, a média de processos que chega ao STJ está em torno de 100 por mês. Uma das razões disso é um inciso do art. 5º da Constituição de 1988, que consagrou a inviolabilidade da imagem. Processos por dano moral passaram, então, para o Código Civil, onde o crime só prescreve após 20 anos. Antes, na Lei de Imprensa, ele prescrevia em dois anos.