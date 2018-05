Brasil apóia legalidade e demonstra preocupação com Bolívia O Itamaraty divulgou na quarta-feira comunicado oficial por meio do qual manifesta preocupação com a violência, apóia o governo boliviano e informa que trabalha para garantir a importação de gás natural do país vizinho. Grupos opositores ao presidente boliviano Evo Morales aumentaram os protestos e chegaram a atacar um gasoduto. Segundo o governo da Bolívia, o atentado pode reduzir em 10 por cento a capacidade de transporte do combustível ao Brasil. "O governo brasileiro está tomando todas as medidas necessárias para garantir o abastecimento de gás no país", assegurou a nota do Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty demonstrou "preocupação" com a situação da Bolívia e lamentou "o recrudescimento da violência e dos atos de desacato às instituições e à ordem legal." "O governo brasileiro insta todos os atores políticos a que exerçam comedimento, respeitem a institucionalidade democrática e retomem os canais do diálogo e da concertação, na busca de uma solução negociada e sustentável", diz o comunicado do ministério. O assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, telefonou nesta quarta-feira ao vice-presidente da Bolívia, Álvaro Garcia Linera, para ter mais informações sobre a situação e reiterar o apoio do Brasil à legalidade no país vizinho. (Reportagem de Fernando Exman)