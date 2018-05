Brasil ainda tem pouco a comemorar, diz tucano O presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), avaliou que apesar do crescimento do PIB de 1,9% em relação ao último trimestre, o Brasil "ainda tem pouco a comemorar". Em nota divulgada por sua assessoria, Guerra disse que o governo ainda precisa "estancar os gastos desnecessários, sob pena de um descontrole fiscal que certamente vai comprometer a retomada da economia e novos cortes na taxa de juros".