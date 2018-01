Brasil ainda tem 6,7 milhões sem eletricidade O Brasil ainda tem 6,7 milhões de pessoas que vivem sem energia elétrica, sendo que hoje de um total de 10 milhões, "3,3 milhões foram beneficiadas pelo Programa Luz para Todos", coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com a instalação de energia em suas casas, anunciou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no seu programa semanal de rádio, o Café com o Presidente. O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, revelou que até o final do ano faltarão cerca de 5 milhões sem energia em casa ainda. Hoje Lula vai ao município de Santo Estevão, na Bahia, para inaugurar a chegada de luz elétrica no local. Lula levou ao programa o ministro Rondeau, para falar do Luz para Todos. Ele confirmou que já são três milhões e trezentas mil pessoas beneficiadas com o Programa. "Até o final de 2006, nós já estaremos atingindo praticamente a metade de toda a programação, de toda a meta que o Brasil tem, que são 10 milhões de pessoas. O custo médio de uma ligação dessa, que é gratuita para cada um dos beneficiados, está em torno de R$ 5.300,00. São três pontos de luz e duas tomadas que recebem absolutamente de graça". Segundo Rondeau, o Ministério e a Eletrobrás têm feito um acompanhamento pós instalação de energia. "Quantas e quantas famílias estão tendo pela primeira vez, tendo condições de ver os jogos do Brasil. Isso acontece em comunidades quilombolas. Está acontecendo em comunidades indígenas. Essas comunidades dificilmente teriam a oportunidade de ter acesso a isso. Isso é o que acontece no dia seguinte".