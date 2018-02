Brasil adoraria estar 'cantando na chuva' para evitar apagão, diz 'FT'

"Os brasileiros - e especialmente o governo - têm que rezar pela chuva", afirma reportagem publicada na edição desta sexta-feira do jornal britânico Financial Times. Segundo a reportagem, intitulada, "Brasil gostaria de nada melhor do que estar cantando na chuva", a última vez em que o racionamento de energia foi introduzido no Brasil, ele acabou derrubando o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e por isso, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer evitar uma associação com o apagão a todo o custo. "Durante 2001 e 2002, a combinação de pouca chuva e má administração forçou distribuidores a limitar o fornecimento de energia para residências e para a indústria", afirma o FT. "O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso ficou conhecido como o 'governo do apagão' e seu partido foi derrotado nas eleições de 2002. O governo de seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, quer evitar qualquer impressão de que a mesma coisa possa voltar a acontecer." Segundo o jornal britânico, apesar de o governo descartar o risco de apagões e afirmar que já está se preparando para 2009, outros discordam, e avisam que as próximas semanas serão cruciais. "Se a chuva não cair, o país pode sofrer racionamento preventivo já a partir de maio, na pior das hipóteses", segundo alerta de Rowe Michels, do banco de investimentos Bear Sterns, entrevistado pelo jornal. O FT afirma que, para alguns analistas, o racionamento já começou. "Nenhum corte foi anunciado, mas o modo como o mercado de energia do Brasil é estruturado já resultou em aumentos de preços tão altos para a indústria, que pelo menos duas grandes empresas foram forçadas a fechar e demitir funcionários." Segundo o jornal, é "irônico que parte do problema brasileiro seja o fato de o país ser abençoado com eletricidade barata e abundante das usinas hidrelétricas". "Elas garantem 85% da eletricidade, mas as grandes represas são caras e levam tempo para ser construídas, e novos projetos enfrentam atrasos e dificuldades, especialmente na emissão de licenças ambientais." O jornal destaca que apesar de o Brasil usar apenas um terço de seu potencial hidrelétrico, o governo partiu para usinas termoelétricas, cuja construção é mais rápida, para reduzir a dependência da chuva. "Mas as novas usinas não mantém o mesmo ritmo da demanda", afirma o FT. O jornal explica que, parte do problema, é a falta do gás natural vindo da Bolívia, provocada, entre outras coisas, pela nacionalização do setor em 2006 pelo presidente Evo Morales, que levou à falta de investimentos. O FT cita ainda o consultor de energia Paulo Ludmer, da Abrace, que diz que a falta de chuva foi exacerbada pelas regulações do governo Lula, que prevê que a indústria pode comprar eletricidade diretamente dos geradores, sem passar pelo distribuidor, para garantir o suprimento. "Cerca de 25% da energia usada no Brasil é comprada desta forma. Mas com o crescimento econômico, a demanda ameaça ultrapassar a oferta", o que provocaria flutuação nos preços, dificultando a situação da indústria, diz o jornal. "Com esses e outros contratempos mantendo o perigoso equilíbrio entre oferta e demanda, a segurança do fornecimento depende, uma vez mais, da chuva." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.