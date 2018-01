Brasil abandona Estado de "mal-estar social", diz FHC O presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o Brasil atravessa um momento de transição, deixando para trás um modelo de Estado de "mal-estar social" para outro que "já começa a ter, pelo menos, os fundamentos de um Estado de bem-estar social". Ele defendeu a continuidade das reformas empreendidas por seu governo para que o País não tenha um Estado "mamute", que não funciona. ?Estamos recriando o Estado: não para termos o Estado mínimo, que isso não tem sentido, nem muito menos um Estado fraco", disse Fernando Henrique, ao sancionar lei que facilita o requerimento de aposentadoria para trabalhadores. "É para não termos um Estado mamute, que é grande e um pouco desajeitado, que não funciona." O presidente citou a reforma da Previdência, que o governo admite ter ficado aquém do desejado. Segundo ele, a reforma permitiu melhorar os serviços e a abrangência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), apesar de, para a opinião pública, ter se sobressaído a idéia de que o objetivo era tirar direitos da população. Fernando Henrique destacou que as reformas são uma exigência do mundo moderno, que requer a adaptação do Estado. "Nunca se termina de reformar. Não se deve terminar. É preciso continuar reformando. Mais reforma, mais avanço, mais mudança", discursou o presidente durante a solenidade, que contou apenas com a presença de técnicos do governo, entre eles o ministro da Previdência, Roberto Brant. O presidente citou os avanços da chamada rede de proteção social, conjunto de programas assistenciais ou de transferência direta de renda coordenados pelo governo federal, como o Bolsa-Escola e o Bolsa-Alimentação. E falou sobre alguns dos ideiais e serem perseguidos pelo País: "O ideal é que possamos ir construindo, portanto, um verdadeiro Estado de bem-estar social, que ainda não temos", disse ele. "O ideal será o dia em que toda a pessoa desta sociedade tiver direito a essa rede, acesso a essa rede." O sistema democrático e a estabilidade econômica foram apontados como pressupostos básicos dos avanços sociais e institucionais. "Temos um sistema institucionalizado de democracia que está passando da fase, simplesmente - o que já era tão importante - de um conjunto de regras, inclusive de regras eleitorais, para ser, principalmente agora, um modo de vida que permite justamente a inclusão, que é o acesso e permite que as diversas camadas da sociedade sejam, efetivamente, atendidas", disse.