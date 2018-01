Bragato é o novo líder do PSDB na Assembléia de São Paulo O deputado estadual Mauro Bragatto é o novo líder da bancada do PSDB na Assembléia Legislativa de São Paulo. A escolha foi feita nesta terça-feira na reunião da bancada do partido. A escolha era para ter sido feita na semana passada, mas foi adiada porque outro tucano que concorria ao mesmo posto, deputado Pedro Tobias, teve problemas de saúde e foi afastado de suas funções. O deputado João Caramez também chegou a pleitear o cargo, mas na reta final prevaleceu, por consenso da bancada, a definição do nome de Mauro Bragatto. Fontes ligadas à legenda destacam que dos deputados que disputavam a liderança tucana na Assembléia, Bragatto é o mais ligado ao atual governador do Estado, José Serra. Pedro Tobias, por exemplo, é mais ligado à ala alckmista (do ex-governador tucano Geraldo Alckmin). O ex-governador, inclusive, chegou a fazer uma visita a Tobias, no último final de semana, em Bauru, onde o parlamentar reside. Há cerca de dez dias, Tobias teve uma crise de hipertensão e um leve Acidente Vascular Cerebral (AVC).