Braga: 'não há vencidos e vencedores' nos royalties Em mais uma sinalização de que o Executivo vai respeitar a decisão do Congresso, o líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), afirmou nesta quinta-feira, em discurso no plenário, que não há "vencidos e vencedores" após a derrubada na madrugada de hoje do veto da presidente Dilma Rousseff à lei dos royalties do petróleo. Para ele, a matéria faz parte do que chama de "diálogo federativo" e que passa pela apreciação de deputados e senadores.