Braga e Ideli discutem Resolução 72 com Mantega O líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), participa de reunião, nesta tarde, no Ministério da Fazenda, para discussão da Resolução 72, que pretende acabar com a chamada "guerra dos portos". A resolução busca unificar a cobrança de ICMS interestadual sobre produtos importados. A ministra da secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, também compareceu. A agenda do ministro da Fazenda, Guido Mantega, previa apenas encontros para debater o assunto com governadores.