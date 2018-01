Braga diz que PMDB voltará a se unir após eleição no Senado O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, disse na tarde deste domingo, 1º, que o PMDB voltará a se unir após a eleição do novo presidente do Senado. O partido escolheu Renan Calheiros (AL) como candidato para a reeleição, mas Luiz Henrique Silveira (SC) se lançou como candidato independente.