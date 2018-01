Braga: Base não se opõe que Senado convide Mantega O líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), afirmou nesta segunda-feira que a base aliada não deve criar empecilhos em relação à aprovação de um convite para que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, vá ao Congresso falar sobre a política econômica adotada pelo Executivo. Pouco antes, o vice-líder do PSDB, Alvaro Dias, anunciou em plenário ter apresentado um requerimento solicitando que Mantega explique à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado as constantes previsões frustradas em relação ao resultado da economia brasileira. Segundo Dias, essas previsões levaram à perda de credibilidade do País e se tornaram internacionalmente um motivo de "pilhéria".