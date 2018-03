Braga admite proposta de mudança no artigo 14 da LRF O líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB), admitiu nesta quinta que vai propor uma mudança no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para garantir ao governo uma "mobilidade maior para desonerar". A proposta constará do projeto de sua autoria que muda o indexador das dívidas dos Estados com a União. A expectativa do líder é que o projeto seja aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) na terça-feira, para ir ao plenário do Senado na quarta-feira da próxima semana.