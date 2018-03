Braço direito de Dantas se entrega Humberto Braz, assessor do banqueiro Daniel Dantas, entregou-se à Polícia Federal no fim da noite de anteontem em São Paulo. Foragido desde que começaram as prisões da Operação Satiagraha, Braz é considerado o braço direito de Dantas nos negócios. O assessor, ex-presidente da BT Telecomunicações, controladora da Brasil Telecom, é tratado pelos agentes da PF como peça-chave das investigações. Ele foi flagrado junto de Hugo Chicaroni tentando oferecer US$ 1 milhão para um delegado da PF para que fossem interrompidas as apurações contra Dantas e seus parentes. A TV Globo divulgou ontem o áudio do grampo entre Chicaroni e o delegado, que fingiu aceitar o suborno. Braz e Chicaroni são os únicos acusados no inquérito que ainda permanecem detidos. Eles tiveram a prisão preventiva decretada pelo juiz Fausto De Sanctis, da 6ª Vara Criminal de São Paulo. Os outros 22 investigados, presos temporariamente, já foram soltos. Braz, que se apresentou na sede da PF em São Paulo, foi transferido no início da tarde de ontem para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos. Chicaroni permanece na carceragem da PF. Renato de Moraes, advogado de Braz, disse que já acionou a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra a transferência de Braz para o CDP. "Só posso entender esta decisão da Polícia Federal como uma penitência ao meu cliente, que tem curso superior. Vamos exigir sua volta à carceragem da PF." Seu cliente, afirmou ele ainda, estava fora do Rio quando soube das prisões da Operação Satiagraha e foi orientado a se entregar. O advogado disse também que Braz "nega peremptoriamente todas as acusações" e que ainda está analisando o inquérito. Braz e Chicaroni encaminharam ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedido para serem soltos. Os pedidos de liberdade foram feitos no mesmo habeas corpus que já beneficiou Daniel Dantas. AS CONVERSAS Grampo1: Chicaroni: "A história de só livrar três tá bom, tá ótimo." Delegado: "Isso é importante, porque quanto menos puder... precisa saber exatamente o que que é. Não dá pra fazer milagre." Chicaroni: "São as pessoas que trabalham com ele até onde eu sei, é o Daniel (Dantas), a irmã e o filho..." Grampo 2: Chicaroni: "Ele (Dantas) se preocupa com hoje, com hoje. Lá pra cima, o que vai acontecer lá...ele não tá nem aí. Porque ele resolve" Delegado: "Tá tudo controlado" Chicaroni: "Ele resolve. STJ e STF...O cara tem trânsito político ferrado" Grampo 3: Chicaroni: "Já que ele ( Dantas) já ofereceu 500 mil, pede um milhão, de Dólares" Delegado: "Ele falou num valor de alçada... qual seria esse valor?" Chicaroni: "Um milhão"