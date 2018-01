Bové testa popularidade em Porto Alegre O polêmico francês José Bové desembarcou em Porto Alegre para participar do Fórum Social Mundial, como representante da organização Via Campesina. Em sua chegada, às 11 horas, Bové disse não ter nenhum protesto previsto, mas mostrou-se disposto a participar de todas as atividades que forem programadas por sua entidade ou pelo MST. "Nossas manifestações são necessárias para garantir o futuro dos camponeses no planeta, e para evitar as patentes de organismos vivos", disse. Bové foi levado do aeroporto ao Hotel Plaza São Rafael por um carro da prefeitura de Cachoeirinha. À tarde, testou sua popularidade caminhando até o Galpão Crioulo do Palácio Piratini, onde participou da reunião do Comitê Internacional do Fórum Social, que está finalizando os preparativos do evento. Calçando sandálias e portando uma sacola a tiracolo, com o cachimbo sempre à boca, foi reconhecido por diversas pessoas e, satisfeito, retribuiu todas as saudações que recebeu. Para a noite, Bové tinha em sua agenda a participação na abertura do Fórum de Autoridades Locais.