Boulos vai lançar pré-candidatura pelo Psol ao lado de artistas e intelectuais

BRASÍLIA - O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, vai se filiar na próxima segunda-feira, 5, ao Psol para disputar a Presidência. Antes disso, no sábado, faz um lançamento informal da sua pré-candidatura, em um evento que vai reunir artistas e intelectuais.

Entre os nomes confirmados para o encontro, batizado de “conferência cidadã”, estão os cantores Caetano Veloso e Maria Gadu, os escritores Marcelo Rubens Paiva e Frei Betto, a urbanista Raquel Rolnik e o antropólogo Luiz Eduardo Soares. O ator Wagner Moura e o apresentador Gregório Duvivier devem enviar vídeos de apoio a Boulos.

Muitas dessas personalidades, como Frei Betto, já foram ligados ao PT. Outros, como Luiz Eduardo Soares, orbitaram em torno da Rede de Marina Silva.

Segundo o deputado Ivan Valente (PSOL-SP), o evento desse sábado, que acontece em São Paulo, será uma “demonstração da amplitude que pode alcançar a candidatura” de Boulos. O lançamento oficial da pré-candidatura do líder do MTST será no dia 10 de março, durante a convenção nacional do partido.

A chapa deverá ter como vice a liderança indígena Sonia Guajajara, que também é do PSOL.