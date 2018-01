Botelho diz que espírito dos controladores é de negociação O presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Proteção ao Vôo, Jorge Botelho, disse nesta terça-feira, ao chegar para a reunião dos controladores com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que o espírito, tanto dos civis quanto dos militares, é de negociação. A reunião, no Palácio do Planalto, já começou e acontece a portas fechadas. Ele ressaltou que o motim feito pelos controladores militares na última sexta-feira foi inevitável. "Foram dados vários alertas ao governo que a coisa podia se complicar. Avisamos que a temperatura estava crescendo e que a qualquer momento não se poderia suportar a pressão. O movimento fugiu do controle das associações", afirmou. Botelho disse ainda que um dos principais pontos a serem discutidos na reunião desta manhã com Paulo Bernardo diz respeito ao regime de trabalho da categoria. Segundo ele é preciso acabar com os quatro regimes de trabalho existentes hoje e que diferenciam os controladores civis dos militares. Segundo Botelho estão em estado de greve controladores civis do Rio de Janeiro e de Brasília. Apesar dessa situação, ele ressaltou que o clima é de tranqüilidade e que não há pressão, tendo em vista o feriado da Páscoa.