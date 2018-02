Bornhausen: oposição irá vigiar ações do governo Dilma

"Vamos seguir nossa luta oposicionista e de combate. Trata-se de um governo de continuidade que torcemos para que possa mudar sua relação com o Congresso. Que ao invés de discutirmos questões como as dos mensaleiros, tenhamos a oportunidade de debater apenas temas importantes para o País dentro de uma forma mais republicana possível."

Sobre a maioria parlamentar conquistada no Congresso, Bornhausen salienta que na gestão de oito anos do governo Luiz Inácio Lula da Silva a situação não foi diferente e que, embora com amplo apoio no Legislativo, muitas das promessas de campanha não foram cumpridas.

O descontentamento sobre a atual gestão federal foi demonstrada, segundo ele, em Santa Catarina. Tanto no primeiro quanto no segundo turno o PT perdeu para o PSDB nas eleições presidenciais. Bornhausen afirma que os números apurados no Estado revelam os valores de uma unidade federativa politizada e que obriga o PT fazer uma reflexão com a cobrança de seus representantes no Estado.

"Foi só um alarme e uma demonstração de inconformismo. Santa Catarina não é um Estado político. Trata-se de uma unidade progressista e que muito contribui para o País e que o PT tem, por ele, muito a fazer a fim de melhorar seu conceito perante sua população. As diferenças são crescentes. Eles sabem disso", alertou.