Bornhausen e Brizola discutem apoio a Roseana O presidente nacional do PFL, Jorge Bornhausen, e o prefeito do Rio, Cesar Maia (PFL), se reuniram no final da tarde desta terça-feira com o presidente nacional do PDT, o ex-governador do Rio Leonel Brizola. De acordo com Bornhausen, a reunião, que acontece no apartamento de Brizola em Copacabana, é uma "abertura de diálogo" para um possível apoio do PDT à candidatura de Roseana Sarney, caso a candidata do PFL chegue ao segundo turno das eleições. "Eu entendo que a eleição tem dois turnos e considero que a nossa pré-candidata já está no segundo turno. Portanto, temos que começar a conversar desde já para que possamos também merecer as portas abertas quando tivermos que fazer a convergência para o segundo turno", disse o presidente nacional do PFL, pouco antes de subir para o apartamento de Brizola. Ele disse ainda que o crescimento nas pesquisas do pré-candidato do PSB, Anthony Garotinho, não o assusta. "A Roseana está oito pontos acima do governador Garotinho, o que nos dá absoluta tranqüilidade", afirmou, sem citar que pesquisa mencionava.