A despeito dos elogios a Aécio na reunião do Conselho Político do DEM, semana passada, em São Paulo, a preferência por Serra vem desde 2006, quando o PSDB optou pela candidatura de Geraldo Alckmin. ?Erro não se repete?, adverte. Por isso mesmo, a aposta agora é em Serra. Bornhausen pede ?bom senso? ao tucanato. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.