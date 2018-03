Bornhausen confirma saída do DEM e nega ida para PSD

SÃO PAULO - O presidente de honra do DEM e ex-senador Jorge Bornhausen (SC), aliado do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, na articulação do novo PSD, confirmou nesta sexta-feira, 6, na capital paulista, que deixará o Democratas e que não pretende se filiar à nova legenda. De acordo com Bornhausen, a decisão é baseada na do filho, o deputado licenciado Paulo Bornhausen (SC), que saiu do DEM e vai para a nova sigla.

"Vou me desfiliar, mas não tenho razão para continuar participando de atividade partidária", justificou Jorge Bornhausen, antes de palestra sobre reforma política que será dada pelo vice-presidente Michel Temer para líderes empresariais, em reunião plenária da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), num hotel dos Jardins. O presidente de honra do DEM e ex-senador por Santa Catarina, embora diga que não pretende entrar para o PSD, tem participado das articulações para atrair filiados.