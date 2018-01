Bono Vox tem encontro de duas horas com Lula

Lula e Bono se encontraram às 14h no Hotel Sofitel. De acordo com a assessoria de Lula, foi o cantor que solicitou o encontro. Durante a reunião, Bono teria elogiado a experiência do Brasil no combate à pobreza e propôs que as políticas sociais brasileiras sejam levadas para o continente africano. Bono estaria interessado em promover trabalhos em conjunto com o futuro Instituto Lula. Em 2006, Bono doou a Lula uma guitarra para o programa Fome Zero.

Na sexta-feira, a banda se encontrou com a presidente Dilma Rousseff no Palácio do Alvorada também para falar sobre combate à miséria. Hoje, pouco após a conversa com Lula, Bono se encontrou com o ministro da Fazenda, Guido Mantega.

O U2 está na América do Sul para apresentar sua nova turnê, "360º". Os irlandeses já fizeram apresentações em São Paulo sábado e domingo no Estádio do Morumbi, onde voltam a se apresentar na quarta-feira.