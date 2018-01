Boneco 'Lula inflado' faz 'tour' por pontos turísticos de SP

Atualizada às 17h17

SÃO PAULO - O boneco inflável que faz alusão ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que se destacou nas manifestações do dia 16 de agosto na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, amanheceu, nesta sexta-feira, 28, na ponte estaiada Octavio Frias de Oliveira, em São Paulo e depois passou por outros pontos da capital paulista.

"Lula inflado", como ficou conhecido após os protestos, foi montado às 6h da manhã na ponte estaiada com a intenção de aparecer durante a transmissão do jornal Bom dia São Paulo, da TV Globo, que tem a ponte como cenário de fundo. Na parte da tarde ele foi levado ao Viaduto do Chá, em frente à Prefeitura de São Paulo.

A ação foi organizada pelos grupos anti-Dilma SOS Brasil e Brasil Melhor. Segundo o empresário Heduan Pinheiro, 34, líder do grupo Brasil Melhor, eles entraram em contato com o Movimento Brasil, dono do boneco e contrataram um frete para transportá-lo até São Paulo. Na capital paulista, pagaram R$ 4 mil para uma empresa de eventos carregá-lo pela cidade e inflá-lo. A operação, complexa, é feita com um gerador de energia e um ventilador.

Veja como foi o 'tour' do 'Lula Inflado' por São Paulo:

Segundo Pinheiro, "Lula inflado" fará uma excursão por vários lugares da cidade, ainda não definidos pela organização, com o intuito de constranger os petistas. A ideia é transformar o boneco, que tem 15 metros de altura e veste um uniforme de presidiário, em um mascote dos protestos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Após as manifestações do dia 16, "Lula inflado", teve perfis criados no Twitter e no Facebook e virou “meme” na internet, com diversas fotomontagens humorísticas. Entre elas, uma na qual aparece ao lado dos “bebês-mamíferos” da Parmalat e outra entre princesas da Disney. No perfil do Twitter, “Lula Inflado” está em uma foto com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT).