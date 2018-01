Boneco inflável do Lula ganha jogo virtual

Famoso nas manifestações contra o governo federal em todo o País, o boneco em referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido de presidiário, chamado de "Pixuleco" pelos manifestantes anti-Dilma, se tornou protagonista de um jogo virtual lançado pela empresa Icon Games na internet. Chamado de "Pixuleco o jogo", a iniciativa consiste em controlar o boneco inflável e impedir que ele seja rasgado enquanto tenta coletar dinheiro pelo trajeto.

Controlado pelo teclado do computador, o jogo conta com um contador de quanto dinheiro o jogador conseguiu pegar com o boneco e qual a distância percorrida por ele. Ao final, os jogadores podem compartilhar suas marcas no Facebook e no Twitter.

A iniciativa faz referência a um dos protestos recentes, ocorrido em 28 de agosto, em que o boneco inflável foi utilizado no centro da capital paulista por movimentos anti-Dilma. Na ocasião ele chegou a ser rasgado por militantes de esquerda e o caso foi parar na delegacia.

A empresa, que tem como um dos objetivos a produção de jogos simples e de baixo custo, já produziu outras versões com referência a escândalos políticos, como no caso do "Angry STF", uma paródia do famoso jogo virtual "Angry Birds" utilizando os personagens do julgamento do mensalão.