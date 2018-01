Boneco inflável de Lula com roupa de preso vira personagem na internet

Brasília - Um boneco inflável do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estilizado com roupas de presidiário virou personagem das redes sociais Twitter e Facebook. Batizado de Lula Inflado, com o perfil @lulainflado no Twitter, o personagem aparece em diversas fotomontagens, como, por exemplo, ao lado dos mamíferos da Parmalat, entre as princesas da Disney ou em um desenho do personagem da série "Onde está Wally".

Utilizado nos protestos em frente ao Congresso, em Brasília (DF), o boneco ganhou as redes sociais logo após as manifestações que pediam o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O perfil no Twitter tinha quase 2.615 seguidores e conseguia ainda 334 amigos no Facebook até 17h40 da tarde deste domingo.

Veja as montagens: