Bombeiros prorrogam buscas no local do acidente até domingo

SANTOS - O porta-voz do Corpo de Bombeiros, comandante Marcos Palumbo, afirmou por volta das 10h30 desta sexta-feira, 15, que as buscas no local do acidente com a aeronave onde estava o ex-governador Eduardo Campos, no Boqueirão, em Santos, serão prorrogadas até domingo, 17. A decisão ocorre após as equipes de resgate terem localizado no início da manhã novos fragmentos de corpos no bambuzal ao lado de onde o jato caiu.

"Nas buscas de hoje, novas partes de corpos que já estão sendo encaminhadas para o IML (Instituto Médico Legal) foram localizadas. Por isso, vamos prorrogar as buscas", afirmou Palumbo.

Desalojadas. Moradores dos 10 imóveis do Boqueirão interditados após o acidente ainda não sabem quando vão voltar para casa ou de que forma poderão ser indenizados. Cleide Martins, de 39 anos, e Maria do Carmo Magalhães, de 51, pegaram nesta sexta-feira alguns pertences no sobrado onde moravam. A casa das duas domésticas é um dos dois imóveis que a perícia da Defesa Civil já declarou que estão condenados e sem condições "habitabilidade".