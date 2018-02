Bombeiros descobrem buraco e podem encontrar corpos O porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitão Marcos Palumbo, disse há pouco que as equipes de busca descobriram um buraco de aproximadamente três metros de profundidade onde pode estar enterrada parte da cabine do Cessna 560XL, prefixo PR-AFA, que caiu hoje em Santos e matou o candidato à presidência pelo PSB, Eduardo Campos. De acordo com o oficial, há a possibilidade de encontrar mais fragmentos de corpos dos sete mortos no acidente caso seja confirmado que a cabine está no local.