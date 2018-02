Bomba caseira explode em frente à embaixada do Brasil no Chile Uma bomba caseira explodiu na frente da embaixada do Brasil em Santiago, capital do Chile, por volta de 0h30 desta quarta-feira (horário local) sem deixar feridos, informou o Ministério das Relações Exteriores. Segundo a assessoria de imprensa do Itamaraty, em princípio, os estragos no prédio "não foram muito graves", mas que o ministério aguarda mais detalhes sobre o incidente. (Reportagem de Eduardo Simões)