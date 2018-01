Bom humor marca encontro de FHC, Serra e Alckmin ?Falta mais a fazer do que foi feito.? A filosofia de campanha do ministro da Saúde, José Serra, foi reiterada nesta sexta-feira em discurso na inauguração da nova sede da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD) na capital. Ao lado do presidente Fernando Henrique Cardoso e do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e falando para uma platéia de cerca de mil pessoas, Serra fez elogios às conquistas do governo, mas ressaltou a necessidade de mudanças ainda maiores. ?Hoje, a situação é melhor do que ontem, mas amanhã será melhor do que hoje.? Serra usou os 10 minutos de sua fala para fazer uma listagem de seus feitos à frente do Ministério da Saúde: o Programa de Saúde da Saúde, os Agentes Comunitários de Saúde, a fabricação de medicamentos genéricos e quebra de patente de medicamentos contra a AIDS, entre outros. O discurso de Fernando Henrique também trilhou o mesmo caminho, mas o presidente fez questão de ressaltar a importância do trabalho feito. Como se respondesse diretamente a Serra, o presidente disse: ?Não basta olhar para o infinito e ver que falta muito, é necessário olhar para trás e perceber o quanto se caminhou?. Ao clima receptivo da solenidade somou-se o bom humor dos autores dos discursos. O presidente da APCD, Raphael Baldacci Filho, disse suspeitar que ?certamente a cadeira de presidente é mais desconfortável do que a de um dentista?. Imediatamente Serra protestou: ?Não é?, disse o ministro, arrancando risos da platéia. Mais tarde, no melhor momento da noite, o governador Alckmin voltou ao tema e observou que a reação de Serra tinha duas leituras possíveis. ?Ou o Serra tem muito medo de dentista ou está muito interessado na sua cadeira, presidente?, enquanto a platéia aplaudia o governador, Serra fazia sinal com a mão: ?Os dois?. Não fugindo ao tema, Fernando Henrique ressaltou em seu discurso que ?a cadeira do presidente é mais dolorosa do que a do dentista, mas também é prazerosa?, afirmou referindo-se às conquistas democráticas do País e lembrando de sua temporada no exílio. ?É muito melhor presidir um país capaz de desejar e manifestar com força o seu desejo.? Fernando Henrique destacou também a estabilidade econômica como fator essencial para resolver as pendências sociais. Ao comparar o número de doutorandos do Brasil e da Itália, o presidente afirmou que já existe no País ?a capacidade acumulada para que nós hoje não possamos aceitar mais a incompetência nossa de não fazer com que as diferenças sociais diminuam?.