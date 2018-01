Bolsonaro tem recepção de popstar em ato pró-impeachment no Rio

Rio - O deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ) chegou à manifestação que acontece em Copacabana pouco antes do meio dia. O político foi recebido pelos manifestantes como um popstar e parou para fazer selfies, receber abraços e pedidos de "tira a Dilma de lá".

Ao Estado, Bolsonaro justificou sua presença na manifestação: "Vim porque sou cidadão. Recebi convites para estar em Manaus, Porto Alegre, Recife, Fortaleza. Nos outros (estados) não estive porque estava viajando", disse o parlamentar.

Trajando uma camiseta branca com a frase "Direita Já", ele falou sobre a possibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff. "Tem que sair. Quanto mais a Dilma ficar lá, pior para o Brasil", disse.

Assinaturas. A manifestação que acontece em Copacabana também serve para o recolhimento de assinaturas em favor do projeto do Ministério Público Federal (MPF) que pede apoio para a implantação de dez medidas contra a corrupção. Luiz Alexandre, do movimento Vem Pra Rua, era um dos que recolhiam as assinaturas.

"Isso aqui independe de partido, depende de caráter. Assina quem tem ética", declarou. "Vim de São Gonçalo para mostrar que nossa manifestação não é exclusiva de moradores da zona Sul", comentou.