Bolsonaro impede votação sobre destituição de Jango O deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ) obstruiu a votação do Congresso Nacional na noite desta terça-feira, 19, e impediu a votação do projeto de resolução que anula a sessão que, em 1964, quando do golpe militar, declarou vaga a presidência da República e destituiu o então presidente João Goulart.