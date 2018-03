Bolsonaro comenta eleição de Trump e avalia que 'em 2018 será o Brasil no mesmo caminho'

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) parabenizou o republicano Donald Trump na manhã desta quarta-feira, 9, por ter sido eleito presidente dos Estados Unidos. O parlamentar, que é cotado para lançar sua candidatura a presidente do Brasil em 2018, relacionou o resultado nos EUA com o Brasil.

"Vence o melhor, o patriota, aquele que lutou contra tudo e todos. Em 2018 será o Brasil no mesmo caminho", disse em sua conta oficial no Facebook. Mensagem semelhante também foi postada no perfil do deputado no Twitter.