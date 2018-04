O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) é visto em um vídeo gravado no aeroporto de Brasília na quinta-feira, 30, em que bate continência para o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas investigações da Operação Lava Jato na primeira instância. O magistrado, no entanto, retribui com gesto educado ao tapinha nas costas, mas dá as costas ao parlamentar. Bolsonaro faz cara na sequência de frustrado.