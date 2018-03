Bolsas asiáticas fecham em direções divergentes Os mercados de ações da Ásia fecharam em direções divergentes nesta sexta-feira. Na China, novas medidas do governo aumentaram preocupações sobre a desaceleração do crescimento no país, o que levou a queda nos papéis. Já na Austrália, as expectativas sobre o anúncio de uma data para eleições federais impulsionaram o pregão.