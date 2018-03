Bolsa para candidatos em política atrai de coronel a ativista da causa LGBT

A primeira turma de bolsistas do RenovaBR, projeto empresarial criado para capacitar futuros candidatos ao Legislativo, é formada por um grupo que vai de coronel do Exército a ativistas do movimento LGBT. Entre os selecionados está o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero, que deixou a pasta em novembro de 2016, depois de tornar público que estaria sofrendo pressão do então ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima (MDB), para liberar um empreendimento imobiliário de seu interesse.

“Nossa primeira turma tentou captar esse vento de mudança na política”, disse o empresário Eduardo Mufarej, idealizador do RenovaBR.

Após um processo de seleção com testes escritos e entrevistas presenciais, os cem escolhidos já frequentam aulas na sede da Sociedade Brasileira de Coaching, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. O grupo é formado por 74 homens e 26 mulheres. Entre os participantes, 62% se declararam branco. Já pretos, pardos e indígenas correspondem a 38%. A idade média dos escolhidos é de 35 anos. Os Estados com mais representantes, e que também tiveram o maior número de escritos, foram São Paulo (20) e Rio (17). O RenovaBR ainda tem 50 vagas remanescentes – que deve preencher com interessados de Estados com pouca representatividade na primeira seleção.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++RenovaBR exclui candidatos 'extremistas' em SP e Rio

A maioria dos selecionados ainda não é filiada a partidos. Mas no grupo existem pessoas ligadas a Rede, Novo, PPS, PSDB, PSC, PR, PTdoB e outros. Além disso, o projeto tem também representantes dos chamados movimentos cívicos, como Agora! e Livres. Por regra do próprio RenovaBR, pré-candidatos que já ocuparam cargos políticos ficaram de fora do processo, mas não houve restrições para quem já se lançou em uma candidatura e não obteve êxito eleitoral. O valor da bolsa mensal tem uma variação de R$ 5 mil a R$ 12 mil.

O projeto é financiado por empresários, como o próprio Mufarej, o ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga, o publicitário Nizan Guanaes e o empresário Abilio Diniz. Entre os apoiadores está o apresentador Luciano Huck, que foi cotado como presidenciável.

+++‘País precisa de um tsunami de gestão pública’, diz Fabio Ermírio de Moraes

Oficialmente, o projeto não divulga uma projeção de quantos candidatos gostaria de ver eleito em outubro, mas internamente fala-se em 20%. Além da formação política, os bolsistas têm duas sessões de coaching por semana – cujo objetivo é promover autoconhecimento e potencialização de talentos.

Mistura. No encontro desta terça-feira, 30, o grupo assistiu a uma aula de liderança positiva, com os professores Villela da Matta, precursor do coaching no Brasil, e Flora Victoria, mestre em Psicologia Positiva Aplicada pela Universidade da Pensilvânia. Basicamente, os quase candidatos foram instigados a pensar sobre suas motivações ao escolher o caminho da política. As respostas seguiram por uma linha segura e politicamente correta como “justiça”, “amor”, “indignação” e “esperança”.

O grupo não é homogêneo – e foi deliberadamente montado para representar diversos setores da sociedade. Na aula foi possível, por exemplo, encontrar o ex-comandante-geral da Polícia Militar de Minas coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, de 52 anos. Assim como a maioria dos candidatos, ele ainda está decidindo se sua candidatura será para deputado federal ou estadual. O militar tem conversado com o PSC e tem como principal bandeira a segurança pública.

Ao lado dele, está Italo Alves, de 25 anos, militante da causa gay, nascido em Fortaleza. Segundo Alves, seu principal objetivo é o de “colocar o coronelismo e a corrupção cearense no museu”. “Decidi entrar para a política por causa da minha história pessoal, por te sofrido preconceito e violência”, afirmou o pré-candidato a deputado federal da Rede.

Pessoas que nas redes sociais estariam “guerreando virtualmente” dividem mesas de debate. O carioca Vitor Del Rey, de 33 anos, por exemplo, tem uma história de militância e foi o responsável por criar o primeiro coletivo negro na FGV-RJ. Ainda sem partido, Del Rey é próximo das pautas de esquerda e de movimentos sociais. Ele, nos últimos dias, tem almoçado e conversado bastante com a jornalista baiana Priscila Chammas, de 33 anos, que se aproximou da política participando das manifestações pró-impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff.

Priscila estava no PSL, mas, assim como os seus pares do Livres, deixou o partido depois do anúncio da entrada do deputado Jair Bolsonaro no partido. “Acredito em uma sociedade livre da presença do Estado.”

Para além do embate ideológico, alguns selecionados destacam-se pela trajetória de vida. Esse é o caso de Alisson Julio, de 29 anos, analista de sistema e portador de amiotrofia muscular espinhal genética. “Quero defender a bandeira da inclusão para pessoas portadoras de deficiência”, disse.

No mesmo grupo, é possível encontrar alguns “famosos”, como o ex-ministro e o ator Wellington Nogueira, um dos criadores do grupo Doutores da Alegria (companhia de teatro que visita crianças e adultos em hospitais). Segundo bolsistas, a presença de Calero causou um certo estranhamento no começo, mas “a barreira já teria sido vencida”. A organização do Renova BR e o próprio Calero negam que a entrada dele tenha sido “combinada”.