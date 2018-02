Bolsa Família terá reajuste por MP e só em 2011

O Bolsa Família paga benefícios entre R$ 22 e R$ 200 a 12,7 milhões de famílias e está sem reajuste desde o primeiro semestre do ano passado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a decisão sobre um novo aumento para o sucessor.

Estudos do governo mostram que a correção pela inflação, de cerca de 9%, seria insuficiente para o projeto de Dilma de acabar com a extrema pobreza no Brasil. Segundo dados oficiais, 9,8 milhões de brasileiros ainda se encontram nessa situação. Grande parte deles já recebe o Bolsa Família, mas o valor é insuficiente para superar a miséria.