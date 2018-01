Bolsa Família será destaque nas eleições, diz jornal O Bolsa Família deve ser central no debate eleitoral deste ano no Brasil, segundo reportagem do jornal britânico Financial Times. A publicação afirma, porém, que o programa que se tornou o pilar do modelo econômico do Partido dos Trabalhadores (PT) deve sofrer mais críticas neste processo eleitoral, tendo em vista o atual cenário do país.