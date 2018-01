Bolsa Família injetou R$ 162 mi na Bahia em janeiro O governador da Bahia, Jacques Wagner (PT), agradeceu hoje, em Irecê, cidade localizada a 478 quilômetros de Salvador, no sertão da Bahia, durante evento em cerimônia de comemoração ao mês da mulher, a presidente Dilma Rousseff, pelo anúncio do reajuste do Programa Bolsa Família ser feito no Estado em que administra.